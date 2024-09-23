Объединение, в которое входят Порошенко и его сын, признано экстремистским в РФ

Список экстремистских и террористических организаций, составленный Росфинмониторингом, пополнило объединение, в составе которого находятся бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованную на сайте ведомства информацию.

Согласно тексту, еще одним членом неназванного объединения является бывший генеральный директор кондитерской фабрики «Рошен» Олег Казаков.

В феврале текущего года по решению липецкого Октябрьского районного суда в пользу России были переданы акции производства, которые до того времени принадлежали трем названным лицам. Кроме того, деятельность всех фигурантов запретили в России.

Ранее сообщалось о том, что известные пранкеры Вован и Лексус от имени Петра Порошенко обманули главу Министерства иностранных дел Польши.