Бывший президент Украины Петр Порошенко* рассказал о том, что в день начала специальной военной операции (СВО) России он обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой о выделении 8 тыс. автоматов. Об этом экс-глава государства сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

Порошенко добавил, что в его офисе уже находились тысячи добровольцев, готовых встать на защиту Киева. В ответ на его запрос Зеленский быстро связался с министром внутренних дел Денисом Монастырским, в результате чего оружие было предоставлено в рекордно короткие сроки.

Также Порошенко отметил, что 24 февраля, в день начала конфликта, он больше не считал себя лидером оппозиции, и подчеркнул, что Зеленский теперь не является его оппонентом. По его словам, разговор между ними был коротким и лишенным эмоций.

Порошенко был пятым президентом Украины. На этой должности он был с 2014 по 2019 годы. В 2012 году занимал пост министра экономического развития и торговли страны.

Ранее Петр Порошенко затронул тему предстоящих выборов на Украине, уточнив дату их проведения. По его словам, выборы главы государства состоятся 26 октября 2025 года. Отмечалось, что полиграфический комбинат «Украина» уже начал подготовку к подсчету бюллетеней.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако так и не были назначены из-за действия в стране военного положения. Избранный в 2019 году Зеленский указом отменил проведение голосования.

Кремль считает Зеленского нелегитимным лидером Украины, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это, российский президент отмечал готовность к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая, что Киев самостоятельно отказался от контактов с Москвой.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала преследование Порошенко на Украине.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.