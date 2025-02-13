Захарова прокомментировала преследование Порошенко на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась о введенных Владимиром Зеленским персональных санкциях против бывшего президента Украины Петра Порошенко*, назвав происходящее «жабагадюкингом». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими эмодзи в виде жабы и змеи, между которыми поставлен крестик.

12 февраля стало известно, что против экс-главы Украины Порошенко со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) введены санкции. 13 февраля Зеленский ввел в действие персональные санкции против Порошенко, которые включают лишение государственных наград, блокировку его активов и запрет на вывод средств за пределы Украины.

Петр Порошенко в ответ на санкции заявил, что они являются «провокацией и преступлением», отметив, что таким образом Зеленский пытается переложить вину за собственные ошибки на оппонентов.

Ранее сообщалось, что у здания Верховной Рады Украины сторонники Петра Порошенко устроили пикет в его поддержку.

*Росфинмониторингом внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.