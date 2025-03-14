Португалия собралась отказаться от покупки F-35 из-за политики Трампа

Власти Португалии рассмотрят вопрос приобретения других истребителей взамен F-35, которые выпускают в США. Это делается из-за позиции администрации Соединенных Штатов. Об этом заявил Нуну Мело, глава Министерства обороны страны, его слова привела газета Publico.

По утверждению министра, Трамп продемонстрировал свою непредсказуемость по отношению к НАТО. Португальские военные теперь не верят в то, что Америка всегда останется их союзником. В связи с этим будут пересмотрены планы замены истребителей F-16, которые стоят на вооружении в национальных ВВС. Ранее их хотели поменять на новейшие F-35, которые также выпускаются в США.

«Наш союзник, который всегда был предсказуемым, может привести к ограничениям в использовании, в обслуживании, в комплектующих — во всем, что связано с тем, чтобы самолеты были в рабочем», — указал Мело.

По этой причине власти Португалии рассмотрят альтернативу американским самолетам. В частности, станут рассматриваться истребители европейского производства. Отдельно будет проанализировано, как такая покупка может повлиять на португальскую экономику.

Ранее сообщалось, что власти Турции собрались просить США смягчить для них санкции в отношении российского газа. У Анкары заканчивается лицензия, по которой они могли рассчитываться за сырье с РФ через Газмпромбанк, несмотря санкции со стороны Запада. По этой причине Турция хочет добиться продления разрешения.