Посла Германии вызвали в МИД РФ

Посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнедипломатического ведомства.

Отмечается, что немецкому дипломату официально объявят о принятых Москвой ответных мерах в связи с последними событиями, связанными с преследованием российских журналистов на территории Германии.

В российском дипведомстве подчеркнули, что такие меры являются необходимым ответом и сигналом о недопустимости нарушения прав журналистов в международных отношениях. РФ намерена защищать своих граждан и предпринимать соответствующие действия в отношении тех, кто нарушает их права.

10 июня немецкая полиция изъяла паспорта у членов семьи руководителя российской медиагруппы «Россия сегодня» в Германии Сергея Феоктистова. В качестве основания для конфискации документов правоохранители указали, что россиянин якобы может скрыться и не выполнить указание покинуть Германию до 19 августа.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Линн Трейси попрощалась с россиянами строками из стихотворения русского поэта Александра Пушкина.