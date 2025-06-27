Линн Трейси, посол Соединенных Штатов в России, завершает свою миссию, и перед отъездом она попрощалась с россиянами словами Пушкина. Ее слова привел телеграм-канал посольства.

Посольство поблагодарило Трейси за ее вклад в дипломатию и за работу, проделанную в Москве. Ведомство заявило, что вся деятельность посла была пропитана уважением к российской культуре, она считала необходимым вести диалог даже в самые трудные времена.

«Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего. До свидания!» — привел микроблог слова самой Трейси.

В конце прощальной речи дипломат прочитала отрывок стихотворения Пушкина « К Чаадаеву».

Ранее сообщалось, что МИД Катара вызвал посла Ирана в Дохе из-за ракетной атаки на американскую авиабазу. Ему было заявлено, что Доха осуждает действия своего соседа и оставляет за собой право на ответ. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Катар является для Исламской Республики дружественной страной. Воздушный удар не был направлен против нее. Его целью была база США.