«Послание читается однозначно»: политолог раскрыл истинную суть неожиданного заявления Путина

Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства раскрыл новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб бизнесмен Евгений Пригожин.

Политолог Вадим Сипров объяснил, почему президент высказался на эту тему именно на Валдайском форуме, и предположил, какое послание зашифровано в его словах.

«Сначала попытка мятежа ЧВК «Вагнер», а затем и трагическая гибель Пригожина и Уткина стали самыми заметными политическими событиями в России. Так получилось, что катастрофа вызвала очень много вопросов и привлекла внимание общественности», — отметил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, президент высказался на эту тему из-за того, что до сих пор множатся легенды и теории о падении самолета с Пригожиным на борту. Многие верят, что бизнесмен не погиб, а то и вовсе скоро «воскреснет».

«Всему виной высокий интерес общества к этой теме. Но почему об этом сказано именно на Валдайском форуме? Это сигнал аудитории, а во многом именно политологической аудитории, которая собралась на этом мероприятии», — пояснил собеседник.

Политолог считает, что на «Валдае» президент хотел обозначить принципы развития российской внешней политики. По его словам, еще недавно для достижения своих целей государство использовало ЧВК «Вагнер», но в будущем не будет использовать подобные организации.

«Послание читается однозначно: Россия не намерена развивать частные военные компании. Этот инструмент не соответствует специфике и культуре российской внешней политики», — заключил Сипров.

Ранее мы раскрыли другие подробности выступления Владимира Путина на «Валдае».