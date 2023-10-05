Владимир Путин назвал главные принципы России и предложил друзьям поддержать их

По словам Владимира Путина, чтобы сформировать принципы, к которым стремится государство, надо понять, к чему оно хочет прийти. Россия стремится к жизни в открытом мире, где нет искусственных барьеров на пути общения людей. Это стало первым принципом России. Вторым пунктом президент назвал отсутствие навязанных со стороны правил жизни для государств и людей в них. Третьим правилом Путин отметил принцип коллективных решений, имея в виду, что никто не должен управлять миром за всех. По мнению президента, все решения должны приниматься каждой страной и обсуждаться коллективно. Также Владимир Путин отметил необходимость создания безопасного и прочного мира, в котором учтены мнения и желания всех государств. Это стало четвертым принципом. На пятом месте принцип справедливости для всех, без использования государств и народов одними в интересах других. На шестое место президент поставил равноправие, где никто не подчиняется никому, каждая страна независима.

Как подчеркнул Владимир Путин, таких принципов намерена придерживаться страна. Друзьям, коллегам и союзникам Россия предлагает присоединиться к этой позиции и совместно реализовать эти принципы.