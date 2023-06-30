«После провала ВСУ»: выяснилось, при каких условиях Россия может пойти на Киев

Новое наступление на Киев поддержали бы 64% россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Russian Field.

Как пояснил политолог и генеральный директор «Института коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров, с военно-политической точки зрения наступление на Киев было бы целесообразным с территории Белоруссии.

«Хотя логичнее был бы удар в направлении Львова с выходом к Приднестровью — это позволило бы установить контроль над западной границей Украины и перерезать большую часть коммуникаций для военных поставок, без которых киевский режим будет вынужден капитулировать», — уточнил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по его словам, такая масштабная наступательная операция требует огромных ресурсов: как минимум, удвоения числа российских бойцов, задействованных в СВО.

«Решение остается за главой государства. Владимир Путин на встрече с военкорами прямо сказал об этом. Но такое решение может быть принято только после окончательного провала наступления ВСУ», — уточнил политолог.

Ранее украинские власти признали нехватку боеприпасов и превосходство российской армии.