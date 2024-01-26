После референдума войдут в РФ: политолог предрек появление Техасской Народной Республики

В штате Техас заявили о желании выйти из состава США. События, которые сейчас там происходят, можно назвать историческими. В скором времени может появиться Техасская Народная Республика, рассказал политолог Сергей Разгуляев.

По его словам, Штаты стоят на грани новой гражданской войны, а виной всему — политика нынешнего президента Джо Байдена.

«Техас восстал из-за абсолютно «дубовой» и антинародной политики администрации «амнезийного Джо», которая ведет к закату США. Право на выход из состава государства у штата есть по закону. Но я считаю, что это лишь красивые формулировки. На деле же любой мятеж и неповиновение федеральным властям будет жестко подавляться, что может привести к гражданской войне», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что, вероятнее всего, все разногласия будут решены мирным путем. Но и негативный исход исключать нельзя.

«Особенно на фоне того, что в заварушку очень удачно влез Дональд Трамп, который как бронепоезд прет к президентскому креслу. Расшатывание внутриполитической ситуации для него выгодно, это видно по его призывам к другим штатам поддержать Техас», — отметил политолог.

Возможно, добавил собеседник, в скором времени появится Техасская Народная Республика или Свободный Техас.

«Чем существовать в одиночестве и пытаться самим себя прокормить, лучшим решением для Техаса было бы провести референдум о присоединении к РФ. Думающим и адекватным американцам из других штатов тоже пора перебираться в Россию, пока не поздно. Здесь тепло, уютно, спокойно. Дать им по небольшому клочку земли в вымирающих деревнях, пусть возделывают и живут мирно», — подытожил Разгуляев.

Ранее власти Техаса взяли под контроль участок границы с Мексикой.