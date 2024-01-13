Власти штата Техас при помощи нацгвардии взяли под контроль участок границы с Мексикой

Национальная гвардия Техаса взяла под свой единоличный контроль большой участок границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Об этом сообщил телеканал CBS.

Бурные события развернулись в парке Шелби, который находится в городе Игл. Ранее этот парк активно использовался сотрудниками федеральной пограничной службы для содержания в нем мигрантов перед их отправкой в другие места. Теперь же части национальной гвардии сами заняли этот парк и запретили допуск в него федералов. Представитель Техаса сообщил, что это было сделано в качестве попытки перекрыть канал незаконной миграции. Федеральные же власти возмущены таким шагом.

«Захват парка Шелби — это крайняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас оспорить полномочия федерального правительства в области иммиграции», - указал телеканал.

Граница между Мексикой и США полностью заблокирована на протяжении четырех километров.

Один из кандидатов в президенты Америки, Рон Десантис, на протяжении всей своей предвыборной кампании призывает обеспечить безопасность границ страны и перекрыть поток мигрантов в нее. Он обещает, что займется именно этим в случае прихода на пост национального лидера.