После закрытия во время учений Польша снова открыла погранпереходы с Белоруссией

Польша возобновляет движение через границу с Белоруссией, ранее перекрытую на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025». Решение вступает в силу в полночь со среды на четверг (01:00).

Как пояснил премьер-министр Дональд Туск, закрытие границы 12 сентября было продиктовано вопросами безопасности, поскольку именно тогда стартовала активная фаза совместных военных маневров России и Белоруссии. Учения завершились 16 сентября, после чего польские власти приняли решение восстановить пропуск.

Глава правительства подчеркнул, что шаг продиктован в том числе экономическими интересами польских перевозчиков. При этом он не исключил, что в будущем граница может быть закрыта вновь.

В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на погранпереходах. Легковые автомобили снова будут пропускать через пункт «Тересполь — Брест», грузовые — через «Кукурыки — Козловичи». Движение грузовых поездов восстановлено на переходах «Кузница-Белостоцкая — Гродно», «Семянувка — Свислочь» и «Тересполь — Брест».

После закрытия границы в Белоруссии остались 1453 польских грузовика. Поскольку срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС истекал, Государственный таможенный комитет Белоруссии продлил его еще на десять дней, чтобы обеспечить выезд машин через польско-белорусские КПП.

