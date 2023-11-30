«Последние коридоры для Украины окажутся перекрытыми»: соседи Киева запретят дешевое зерно для Запада

Словацкие дальнобойщики уже несколько дней угрожают заблокировать КПП на границе с Украиной. Якобы пути перекроют уже завтра. Интересно, что инициатива идет не от официальных властей, а от народа. Разберемся, во что это выльется, и назревает ли серьезный конфликт.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что такая ситуация сложилась с молчаливого согласия властей. Это связано с тем, что в Вишеградской группе, куда входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, намечается экономическое противостояние с Украиной.

«Чехия не граничит с Украиной, и официальное руководство страны поддерживает ее. Но Польша, Словакия и Венгрия, а точнее их фермеры, недовольны зерновым демпингом со стороны Киева. Страдают также и те, кто занимается перевозками сельхозпродукции», — подчеркнул политолог, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Польше дальнобойщики, несмотря на возмущение Еврокомиссии, уже перекрыли КПП на границе с Украиной. По словам эксперта, словацкие коллеги думают, что они ничем не хуже. Правительство Венгрии уже давно официально запретило импорт зерна с Украины и не пожалело об этом, теперь и другие страны Вишеградской группы хотят экономической свободы.

«Власти не препятствуют этим дальнобойщикам, иначе бы их быстро разогнали от границы и дали провезти зерно. А Евросоюз не может предъявить претензий властям Польши и Словакии, ведь инициатива будто бы идет снизу. Так последние зерновые коридоры для Украины окажутся перекрытыми», — добавил эксперт.

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