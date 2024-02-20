США введут против РФ новые санкции в связи со смертью Навального и годовщиной СВО

Белый дом официально анонсировал новые антироссийские санкции, поводом для введения которых послужила смерть оппозиционера Алексея Навального*, а также второй год проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о новом пакете санкций против РФ подтвердил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома. По его словам, точные описания и подробности ограничений объявят 23 февраля.

«По указанию президента Байдена в пятницу на этой неделе мы объявим о введении крупного пакета санкций, чтобы призвать Россию к ответу за то, что случилось с Навальным, а также, откровенно говоря, за все ее действия в ходе <...> [конфликта на Украине], который длится уже два года», — сказал Кирби.

При этом список санкций пополнили и теми, что были добавлены конкретно после смерти политика Навального.

Напомним, 16 февраля ФСИН по ЯНАО сообщила о смерти Алексея Навального. Причина пока устанавливается. Запад обвинил в случившемся Россию и руководство страны. В Кремле сочли такие обвинения недопустимыми.

Ранее стало известно, кто будет финансировать Юлию Навального после смерти мужа.

*включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.