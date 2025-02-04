В интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев заявил , что польские власти делают вид, будто не осознают серьезность ситуации с появлением ракеты «Орешник» у России.

По его словам, после появления информации о применении этой ракеты польское руководство «или не поняло, о каком именно вооружении речь, или просто проигнорировало эти данные». Однако посол убежден, что в Польше представляют себе истинную мощь данного оружия.

Он также отметил, что как военно-политическое руководство страны, так и его руководители полностью понимают возможные последствия, связанные с появлением в российском арсенале неядерного вооружения такой силы, от которого невозможно обеспечить защиту.

Таким образом, когда речь идет о «Орешнике», Польша, по мнению Андреева, не может позволить себе игнорировать угрозу, которую оно представляет.

Ранее политолог Яков Кедми заявлял, что если на территории Белоруссии будет размещен всего один российский комплекс «Орешник», то это навсегда успокоит Польшу и ее союзников.