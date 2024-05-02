Посол Антонов назвал безосновательными обвинения РФ в применении химоружия на Украине

Соединенные Штаты регулярно обвиняют Россию в том, что она применяет химическое оружие в украинском конфликте. Все эти обвинения не имеют под собой основания, в этом уверен Анатолий Антонов, российский посол в Вашингтоне. Его слова привели РИА Новости .

Ранее США ввели санкции в отношении ряда российских ведомств за якобы применение химоружия на украинской территории. При этом не было приведено никаких доказательств его реального использования. Антонов заявил, что американские власти предпринимает самые различные меры против РФ в целях противостояния ей.

«Абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», - указал дипломат.

Ранее Анатолий Антонов обвинил США в том, что они пытаются всем навязать собственную трактовку мировой истории. Они предпочитают не помнить славные страницы сотрудничества с другими странами в прошлом.