Соединенные Штаты уже третий год не дают российской делегации возложить цветы к памятнику «Дух Эльбы», который возведен в честь встречи союзников на этой реке. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привел ТАСС .

Дипломат напомнил, что 25 апреля исполняется 79 лет с момента встречи союзных войск на реке Эльба. В 1945 году это было очень радостное событие для всех стран, которые боролись с гитлеровским режимом. Теперь же американцы запрещают делегации из РФ возлагать цветы к памятнику, который посвящен этому событию.

«Хочется верить, что рано или поздно в американских эшелонах власти вспомнят заветы героического поколения и осознают важность сбережения духа Эльбы как основы для выстраивания равноправных и взаимовыгодных отношений», - указал Антонов.

Он добавил, что чем больше отдаляется война, тем более настырными становятся попытки Запада переписать историю. Он пытается вырвать из памяти то, что США, Великобритания и СССР были союзниками. В современной же России хранят память об этом.

Ранее замминистра иностранных дел Рябков указал Польше, что ядерные объекты НАТО, которые размещены на польской территории, становятся законными целями для военных ударов. Таким образом, Варшава сама подвергает опасности своих жителей.