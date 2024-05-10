Посол Антонов обвинил Запад в переписывании истории Второй мировой войны

Историю Второй мировой войны очень сильно искажают. Это делается с целью пересмотреть ее результаты. В этом уверен Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах. Его точку зрения привел ТАСС .

Дипломат выступил в посольстве во время торжественного приема, который был приурочен к Дню Победы. Он назвал очень тревожным сигналом то, что происходит сейчас. В частности, действия СССР и фашистской Германии стали уравнивать между собой, то есть проводить знак равенства между палачами и их жертвами.

«Нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов», - указал он.

Антонов напомнил, что именно советские люди остановили немецкую машину массового уничтожения. На Западе же сейчас разрушают мемориалы, над могилами бойцов и командиров Красной Армии глумятся. Он призвал всех помнить настоящую историю, и передавать эту память молодежи.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что советской делегации уже третий год подряд не дают возложит цветы к памятнику «Дух Эльбы». Власти США стараются искоренить тот дух сотрудничества, который существовал в них в годы войны.