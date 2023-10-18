Посол Антонов пригрозил Белому дому очень серьезными последствиями за поставку ракет ATACMS ВСУ

Тайную поставку Киеву Вашингтоном американских оперативно-тактических ракет ATACMS можно смело назвать грубейшей ошибкой нынешней американской администрации. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Напомним, вечером во вторник, 17 октября, Белый дом все таки признал передачу ВСУ ракет ATACMS. Киеву были переданы порядка десятка снарядов с дальностью около 165 километров.

Как подчеркнул Антонов, произошедшее не останется без внимания российской стороны и будет иметь самые серьезные последствия.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет – грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», - цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее на Украине заявили том, что ракеты ATACMS уже находятся на территории страны.