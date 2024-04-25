Замглавы МИД Рябков назвал законными целями для РФ ядерные объекты НАТО на польской территории

Если Польша будет размещать на своей территории какие-либо ядерные боеголовки НАТО, то такие места базирования станут законными военными целями для России. Об этом заявил Сергей Рябков, заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ. Его точку зрения привел ТАСС .

По его мнению, расширение совместных ядерных миссий в Северо-Атлантическом альянсе носит не только дестабилизирующий, но и откровенно угрожающий характер. В то же время политики при обсуждении размещения ядерных вооружений забывают один момент.

«Соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», - указал Рябков.

В связи с этим, все разговоры о безопасности, которая достигается подобными шагами, нелепы. Польша станет подвергаться гораздо большему риску после того, как разместит у себя ядерные вооружения.

Ранее польский министр обороны Косиняк-Камыш заявил, что Варшава поможет Украине вернуть домой мужчин призывного возраста. По его словам, поляки возмущаются, видя на территории своей страны молодых и здоровых украинцев, которые могли бы воевать против России.