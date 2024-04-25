Замглавы МИД Рябков назвал законными целями для РФ ядерные объекты НАТО на польской территории
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Если Польша будет размещать на своей территории какие-либо ядерные боеголовки НАТО, то такие места базирования станут законными военными целями для России. Об этом заявил Сергей Рябков, заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ. Его точку зрения привел ТАСС.
По его мнению, расширение совместных ядерных миссий в Северо-Атлантическом альянсе носит не только дестабилизирующий, но и откровенно угрожающий характер. В то же время политики при обсуждении размещения ядерных вооружений забывают один момент.
«Соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», - указал Рябков.
В связи с этим, все разговоры о безопасности, которая достигается подобными шагами, нелепы. Польша станет подвергаться гораздо большему риску после того, как разместит у себя ядерные вооружения.
Ранее польский министр обороны Косиняк-Камыш заявил, что Варшава поможет Украине вернуть домой мужчин призывного возраста. По его словам, поляки возмущаются, видя на территории своей страны молодых и здоровых украинцев, которые могли бы воевать против России.