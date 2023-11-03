Посол Антонов: Россия сумеет противостоять всем ядерным силам США

Российская Федерация имеет в своем арсенале весь необходимый военно-технический потенциал, чтобы подготовить достойный отпор любым ядерным силам США, напомнил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был подписан в 1996 году и должен был стать основным правовым инструментом для прекращения любых ядерных испытаний во всем мире. В Вашингтоне пригрозили, что этот шаг Москвы не останется без ответа.

«Мы не смотрим на намерения Соединенных Штатов Америки, мы смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания… Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США», — цитирует Первый канал слова Антонова.

Российский посол в продолжение темы добавил, что Москва в настоящее время активно проводит оценку имеющихся в США ядерных вооружений, параллельно рассматривая варианты пополнения собственного арсенала ядерного сдерживания.