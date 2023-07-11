Посол Антонов: ситуация в противостоянии РФ и НАТО скатывается к наихудшему сценарию

Накануне стартующего в Вильнюсе саммита НАТО ситуация в противостоянии России и военного блока скатывается к самому опасному сценарию. На это в аккаунте российской дипмиссии в Вашингтоне в соцсетях указал российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат в подтверждение своих слов обратил внимание на тот неоспоримый факт, что на фоне украинского кризиса атмосфера в информационном поле максимально накалилась.

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств Альянса», — подчеркнул Антонов.

Он констатировал, что США и партнеры по НАТО прикладывают максимальные усилия, чтобы подготовить в свете возможных очередных антироссийских санкций общественного мнения к одобрению готовящихся рестрикций.

«Предпринимаемые Западом меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, грозящего серьезными последствиями для международной безопасности», - заключил посол РФ в США.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.