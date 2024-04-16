Посол Антонов: Вашингтон превратил Украину в полигон для военно-биологических программ

Американские власти сделали из Украины самый настоящий полигон для незаконной реализации своих военно-биологических программ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ», — приводятся слова Антонова в официальном аккаунте российского диппредставительства в США.

В продолжение темы Антонов обратил внимание, что «деструктивное влияние США уже умудрилось дотянуться и до космического пространства».

«Здешние стратеги пытаются обвинить Россию в намерении разместить ядерное оружие в космосе, чтобы оправдать собственные военные замыслы на орбите», — указал Антонов.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявление японского премьера Фумио Кисиды о якобы существующей ядерной угрозе со стороны России.