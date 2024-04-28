Посол Армении Балаян: любые попытки ударить по интересам РФ на Кавказе являются «самоубийством»

Ереван ни в коем разе не стремится подорвать интересы России в Закавказье, сближаясь последние месяцы с Западом, заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян. Таким образом дипломат прокомментировал недавние высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего наглыми и беспардонными действия Вашингтона и Брюсселя по срыву армяно-российского сотрудничества.

По его словам, усиление связей между Арменией с Евросоюзом не представляет угрозы для РФ, слова дипломата приводит издание Politico.

«Только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», — заявил посол.

Балаян также подчеркнул, что у Еревана и Москвы продолжают оставаться довольно крепкие связи, обусловленные, хотя бы, географическим положением Армении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча представителей Армении, ЕС и США вызывает у России беспокойство.