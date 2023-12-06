Посол Бен Цви: военная операция Израиля в Газе займет недели или даже месяцы
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Достижение поставленных целей военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа путь не близкий, заявил посол Тель-Авива в Москве Александр Бен Цви.
По словам главы израильской дипмиссии, военные действия в Газе могут растянуться на недели или даже месяцы.
«Эти вопросы я не могу прокомментировать. Можно точно сказать, что это займет недели, планирование зависит от успехов по военной части», — цитирует Бен Цви ТАСС.
Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.
Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».