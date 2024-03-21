Посол Чжан Ханьхуэ: КНР и РФ продолжат стоять спина к спине

КНР и РФ будут и дальше стоять спиной к спине и оказывать поддержку друг другу. Соответствующее заявление сделал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй в беседе с информационным агентством ТАСС .

Дипломат подчеркнул, что государства твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих интересы обеих сторон. Он также указал на то, что стратегическое взаимодействие стран на регулярной основе становится все более тесным.

Представитель китайской дипмиссии также напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин отправлял поздравление российскому лидеру Владимиру Путину с переизбранием на пост. По мнению Ханьхуэйя, это указывает на крепкую дружбу между лидерами государств.

В своем поздравлении Си Цзиньпин выражал уверенность в том, что под руководством Путина, Россия добьется еще больших успехов, напомнили журналисты.

Ранее секретарь украинского СНБО Данилов резко выразился в адрес китайского специального представителя Ли Хуэя.