Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
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Алексей Данилов, занимающий пост Секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, резко выразился в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Об этом сообщает РИА Новости.
Китай предлагал Украине и России переговоры, но в международном сообществе все чаще заявляют, что КНР будет бойкотировать такие процессы.
«Без нас нашу судьбу решать никто не будет. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР», — заявил он.
При этом Данилов исковеркал имя китайского госслужащего, хотя точно знал его имя.
Напомним, что Ли Хуэй совершил большое турне по Европе, а также заехал в Россию. Он пообщался с высокопоставленными лицами стран, выдвигая идею о достижения мира между Россией и Украиной. При этом Китай подчеркнул, что при урегулировании конфликта за столом переговоров должна присутствовать РФ, иначе китайская сторона бойкотирует процесс.
Ранее сообщалось, что люди пострадали в ходе обстрела Белгородской области.