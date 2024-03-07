Посол Гармонин: передача активов РФ навредит репутации Швейцарии
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Передача замороженных активов РФ украинским властям навредит репутации Швейцарии. Соответствующее заявление сделал российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Представитель дипмиссии сообщил, что посольство уже занимается изучением решения швейцарской верхней палаты о передаче активов РФ. Он подчеркнул, что конфискация суверенных активов России является противоправной. В случае реализации, подобное решение навредит правовой целостности финансовой системы в мире и репутации швейцарского государства в качестве правового и надежного финансового центра, добавил дипломат.
Он также напомнил, что в Москве многократно заявляли о том, что подобные действия будут рассматриваться Россией как «воровство».
Накануне швейцарский сенат проголосовал за передачу активов РФ украинскому руководству.