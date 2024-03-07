Посол Гармонин: передача активов РФ навредит репутации Швейцарии

Представитель дипмиссии сообщил, что посольство уже занимается изучением решения швейцарской верхней палаты о передаче активов РФ. Он подчеркнул, что конфискация суверенных активов России является противоправной. В случае реализации, подобное решение навредит правовой целостности финансовой системы в мире и репутации швейцарского государства в качестве правового и надежного финансового центра, добавил дипломат.

Он также напомнил, что в Москве многократно заявляли о том, что подобные действия будут рассматриваться Россией как «воровство».

Накануне швейцарский сенат проголосовал за передачу активов РФ украинскому руководству.