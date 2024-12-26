Посол Ирана раскрыл дату подписания договора о партнерстве РФ и Ирана

Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписан 17 января в ходе встреч президентов двух стран в Москве, как сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

Этот документ станет ключевым шагом в укреплении связей между Россией и Ираном. Согласно заявлениям представителей обеих стран, соглашение охватывает широкий спектр областей совместной деятельности.

А также создаст новые возможности для взаимодействия в таких сферах, как оборона, энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.

В настоящее время государства действуют на основе Договора о основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанного в 2001 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию в предстоящие новогодние праздники не планируется.