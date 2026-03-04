«Большой пожар» Хаменеи: Иран перешел к реализации предсмертного плана верховного лидера

Иран приступил к финальной стадии стратегии «тотального хаоса», разработанной аятоллой Али Хаменеи незадолго до его гибели. Об этом сообщает Financial Times.

План, подготовленный после столкновений с США в июне прошлого года, подразумевает отказ от «правил игры» и переход к массированным атакам на энергетическую и транспортную инфраструктуру всего региона. 86-летний Хаменеи осознанно ожидал своей смерти, отказавшись покидать резиденцию в Тегеране. Его целью было «устроить большой пожар», чтобы заставить США и Израиль заплатить максимальную цену за пересечение «красных линий». Несмотря на гибель высшего руководства, план исполняется неукоснительно.

Удары по газовым объектам Катара и НПЗ Саудовской Аравии уже привели к остановке экспорта СПГ. Фактическая остановка судоходства в Ормузском проливе лишила мировой рынок 20% энергопоставок, что спровоцировало вертикальный взлет цен на нефть и газ. После провалов разведки в прошлом году Иран перестроил армию. Теперь подразделения на местах действуют автономно. Убийство генералов больше не парализует систему — группы знают свои задачи на месяцы вперед.

Если в ходе «12-дневной войны» 2025 года Тегеран ограничивался ударами по израильской территории, то сейчас целью стала вся инфраструктура союзников США: аэропорты, порты и отели в ОАЭ, Кувейте, Омане и Бахрейне. Временный совет Ирана подтверждает: война идет «достойно и по замыслу».

