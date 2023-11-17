Посол Израиля в РФ объявил об отказе ХАМАС вести переговоры по заложникам

Посол Израиля в России Бен Цви заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС прекратила переговоры с израильской стороной по освобождению заложников. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводят РИА Новости.

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников – ред.), ХАМАС прекратил это по своей инициативе», – сказал Цви.

Посол подчеркнул, что Израиль рассчитывает на одновременное освобождение заложников. Также, по словам Цви, израильские власти по-прежнему рассчитывают на получение списка пленных, которые находятся в секторе Газа. Посол Израиля в РФ сообщил, что о состоянии заложников до сих ничего неизвестно.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как хамасовцы выпустили по израильской территории от 2,5 до 5 тысяч ракет, а также вторглись в южную часть государства, откуда забрали в плен до 250 человек, среди которых есть и женщины, и дети.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в результате штурма больницы «Аш-Шифа» было обнаружено тело 65-летней израильской заложницы. Также, как сообщали израильские военные, в одном из корпусов медицинского учреждения было найдено тело 19-летней военнослужащей.

Американский телеканал ABC 16 ноября сообщил, что Израиль и ХАМАС спорят о количестве заложников в секторе Газа. По данным источника, порядка 50 человек, которые сейчас находятся на территории анклава, являются детьми и женщинами.