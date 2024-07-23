JP: Израиль может заключить сделку с ХАМАС и вывести войска из Газы

Армия обороны Израиля может покинуть территорию газы из-за сделки с ХАМАС в рамках проведения первого этапа по освобождению заложников. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве.

По условиям сделки, которую ЦАХАЛ может заключить с террористами, израильские войска должны покинуть территорию Газы на 42 дня. Это позволит им получить от 18 до 33 заложников, которые на данный момент находятся в плену у ХАМАС.

«ЦАХАЛ может временно вывести войска из Газы, чтобы дать возможность продвинуться первому этапу сделки по освобождению заложников», - указал новостной портал.

Окончательное решение по данной сделке до сих пор не принято. Премьер-министр Нетаньяху планирует обсудить условия этого соглашения с американцами, во время своего трехдневного посещения Вашингтона.

Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ разрушили помещение редакции российского издания в секторе Газа. Они устроили в офисе позицию, с которой наносили удары по различным объектам. В итоге он сильно пострадал от боевых действий.