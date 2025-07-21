Посол Израиля в России Гальперин покинет пост в октябре

Израильский посол в РФ Симона Гальперин досрочно покинет свой пост. Об этом сообщил в своем телеграм-канале РБК.

Издание сослалось на информацию, которую получило в посольстве Израиля.

«Посол закончит свою миссию раньше из-за того, что получила должность главы департамента Европы в МИД Израиля», — указали журналистам.

Гальперин была назначена послом в России еще в мае 2023 года, но при этом свои верительные грамоты вручила российским дипломатам только в ноябре 2024 года. До этого она занимала должность специального посла в Океании.

Ранее сообщалось, что посол России в Молдавии Олег Озеров опроверг сведения о якобы планах РФ направить в Приднестровье 10 тыс. российских военных. Он заявил, что подобные сообщения не только не соответствуют действительности, но и демонстрируют отсутствие у молдавских властей понимания реальной ситуации в регионе.