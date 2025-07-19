Посол России в Молдавии Олег Озеров в интервью ТАСС опроверг заявление премьер-министра страны Дорина Речана о якобы планах РФ направить в Приднестровье 10 тыс. российских военных.

Ранее молдавский премьер публично заявил, что Россия планирует усилить военное присутствие в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), направив туда свои силы.

Как отметил Озеров, подобные заявления не только не соответствуют действительности, но и демонстрируют отсутствие у молдавских властей понимания реальной ситуации в регионе.

«Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя — невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров», — сказал он.

Посол подчеркнул, что на протяжении многих лет Россия неуклонно выполняла принятые решения, планомерно сокращая свое военное присутствие на левом берегу Днестра. Он подчеркнул, что на сегодняшний день практически все тяжелые вооружения РФ выведены с территории ПМР.

Озеров отдельно заявил о нарастающей милитаризации Молдавии, которая происходит при активной поддержке стран НАТО. Он подчеркнул, что это прямо противоречит ее конституционному нейтральному статусу.

По словам российского дипломата, западные страны сознательно втягивают Кишинев в конфронтацию с Москвой, используя украинский сценарий.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии запретили концерт российских звезд перед выборами.