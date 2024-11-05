Посол Японии высказался о сроках подписания мирного договора с Россией

Посол Японии в Москве Акира Муто выступил с заявлением о перспективах подписания мирного договора между РФ и Японией. В комментарии SHOT он отметил , что подобные переговоры могут начаться лишь после окончательного разрешения конфликта в Украине, выразив надежду на позитивные изменения в отношениях двух стран.

Отсутствие мирного договора уже долгое время является серьезным препятствием в российско-японских отношениях. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, однако этот документ не привел к окончательному решению территориальных споров, так как Япония не отказалась от своих претензий на четыре северных острова.

Важную роль в этой ситуации играют и внешние факторы. Представители США подчеркивали, что передача Японии лишь двух из четырех спорных островов может негативно сказаться на процессе возвращения Окинавы. В Белом доме обратили внимание на сложные геополитические связи в регионе.

Россия, в свою очередь, настаивает на том, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними не подлежит обсуждению.

В 2022 году Министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило о прекращении переговоров с Японией по мирному договору. В частности, Москва решила приостановить безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной хозяйственной деятельности.

Ранее о невозможности обсуждения договора с Японией в текущих условиях заявил посол РФ в Токио Николай Ноздрев.