В Китае оценили влияние Трампа на отношения КНР и России

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй считает, что лидер Белого дома Дональд Трамп не сможет помешать развитию отношений России и Китая, а также оказать на этот процесс существенное влияние. Об этом пишет РИА Новости.

Своим мнением о международных отношениях посол поделился на полях Евразийского нефтегазового форума. По его словам, Россия и Китай — крупные игроки, чьи взаимоотношения важны для поддержания стабильности в мире. Ханьхуэй уверен, что США пытаются помешать сотрудничеству стран.

«Трамп пытается повлиять на развитие наших отношений, но ему не удастся», — резюмировал посол.

По словам посла КНР, Запад всегда пытался «вбить клин» между Россией и Китаем. Однако общие интересы стран, стратегии по экономике и другие проекты, всегда оказываются сильнее западного давления.

Напомним, с приходом Трампа США ужесточили торговую политику. Сложнее стало и с отношениями Штатов с Китаем. Республиканец ввел вопиющие торговые пошлины, размер которых достиг 125%.

Ранее сообщалось, что в рамках торговой войны Китай запретил ввоз в страну Boeing.