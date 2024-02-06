Посол Корчунов: Россия не исключает выхода из Арктического совета

Если деятельность Арктического совета не будет способствовать защите российских интересов, то РФ может развязать себе руки окончательно и выйти из данной организации. Такое мнение высказал посол по особым поручениям Николай Корчунов. Его точку зрения привело РИА Новости .

Дипломат напомнил, что сейчас в этом совете председательствует Норвегия. Она пытается возобновить полноценную работу данной организации, но у нее ничего не выходит. Многие другие страны, которые входят в совет, не хотят активизации этого органа. На данном фоне РФ может пересмотреть свое участие в объединении.

«У нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета», - подчеркнул Корчунов.

К такому шагу придется прибегнуть в ом случае, если станет окончательно ясно, что деятельность совета не соответствует интересам России.

Ранее российский МИД обвинил США в нарушении международного права. Американская авиация нанесла удары по территории Ирака и Сирии, что в корне противоречит всем существующим законам.