Посол Кузнецов: Финляндия отказывается понимать причины конфликта на Украине

Власти Финляндии отказываются понимать истинные причины конфликта на Украине и неправильно оценивают его перспективы. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Финские чиновники утверждают, что условия мирного договора должен определить Киев, и продолжают призывать нанести России «стратегическое поражение» на фронте, добавил он.

По мнению Кузнецова, при таком подходе Финляндия может стать одной из последних стран, которые осознают несбыточность таких надежд и безальтернативность политического пути урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось о том, что в Балтийском море поврежден еще один кабель, соединяющий Германию, Швецию, Литву и Финляндию.