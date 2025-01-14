Еще один кабель, проложенный по дну Балтийского моря, оказался поврежден. Он соединяет Германию, Швецию, Литву и Финляндию.

Министерство обороны Швеции уже поспешило обвинить в этом китайское судно, которое стояло на якоре в 160 километрах от береговой линии, сообщает телекомпания SVT.

По данным расследования, экипаж судна мог специально повредить кабель, так как капитан был завербован спецслужбами России.

Ранее сообщалось о том, что один из подводных энергокабелей между Эстонией и Финляндией перестал работать. Отключение произошло в неустановленное время.