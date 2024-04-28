Посол Литвы опубликовал коллаж с изображением Крымского моста, Путина и пуска ракеты

Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского Министерства иностранных дел (МИД) Линас Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением Крымского моста, президента России Владимира Путина и пуска ракеты.

Соответствующую публикацию дипломат сделал в соцсети X. Изображение сопровождается подписью, в которой указан намек на готовящийся удар по мосту.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — подписал публикацию Линкявичюс.

В ответ на это заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал Линкявичюса «подневольной балтийской болонкой США». Он также вспомнил публикацию главы польского МИДа Радослава Сикорского, в которой тот поблагодарил США за организацию диверсий на газопроводах «Северные потоки». Вскоре пост был удален.

«Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», — отметил Полянский.

Киевский режим дважды совершил атаку на Крымский мост. Впервые подрыв на объекте был устроен 8 октября 2022 года. Взрывное устройство было заложено в грузовик, двигавшийся с территории Краснодарского края. Оно сдетонировало во время нахождения транспортного средства на мосту. В результате было повреждено шоссейное полотно.

Второй раз ВСУ атаковали Крымский мост 17 июля 2023-го года при помощи надводного беспилотника. Тогда также было повреждено асфальтовое покрытие. В результате теракта погибло два человека — муж и жена из Белгородской области.

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