Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой на заседание ОБСЕ

Виза официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на встречу ОБСЕ была аннулирована из-за возражений, возникших у некоторых стран. Так в интервью RTVI прокомментировал ситуацию посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

Сначала Мальта выдала Захаровой визу, но потом некоторые страны ЕС стали выступили против такого решения.

О каких именно странах идет речь, Ингаунез не уточнил, посоветовав почитать мальтийскую прессу.

Мальта, отметил он, уважает европейскую солидарность, поэтому, даже несмотря на то, что российскому дипломату уже выдали визу, было принято решении ее аннулировать.

При этом Кармело Ингуанез подчеркнул, что вопрос отмены поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на ОБСЕ не обсуждался.

Ранее сообщалось о том, что Захарова указала на украинский след в действиях боевиков в Сирии.