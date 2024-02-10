Посол Мацегора: США обвиняют РФ в использовании корейских ракет, чтобы надавить на своего же союзника

Все обвинения в адрес КНДР, что та поставляет России свои ракеты для борьбы с Украиной, произносятся с целью надавить на Южную Корею. Так считает российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора. Его слова привело РИА Новости .

Ни у Соединенных Штатов, ни у других западных стран нет никаких доказательств того, что Северная Корея в действительности поставляет свое оружие в РФ. Все обвинения сугубо голословны. Дипломат допустил, что Запад попытается сфабриковать доказательства. Это будет сделано, чтобы повлиять на южнокорейское правительство.

«Причина истерии понятна – таким образом идет давление на Южную Корею, чтобы побудить ее к прямым поставкам боеприпасов на Украину», - так считает Мацегора.

В распоряжении Сеула есть большое количество как оружия, так и боеприпасов. Их отправка на Украину станет очень большой ошибкой южнокорейских властей, которая приведет к далеко идущим последствиям, в этом уверен российский посол.

Ранее появлялись сообщения, что КНДР провела очередное ядерное испытание своего оружия. Северокорейские военные совершили подводный ядерный взрыв и назвали его ответом на учения, которые у их границ совместно провели сразу три страны, США, Южная Корея и Япония.