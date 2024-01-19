Северокорейские военные провели испытания подводного ядерного оружия

КНДР провела испытания свой подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23». Это было сделано в знак протеста против учений, которые совместно устроили сразу три страны: США, Южная Корея и Япония. Об этом сообщило РИА Новости .

Учения начались еще 15 января. Американский авианосец вместе с кораблями сопровождения от двух союзников подошел к острову Чечжу, где и проводил отработку различных маневров. Правительство Северной Кореи посчитало, что это является угрозой безопасности. Испытания ядерного оружия стали ответным шагом КНДР.

«Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провели испытание системы "Хэиль-5-23", которая находится в разработке», - сообщила северокорейская сторона.

Она также назвала проходящие учения «безрассудным деянием США и их сателлитов» и пообещала, что будет применять тактику очень ответственного применения сил сдерживания для защиты КНДР.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал поручение своим военным ускорить подготовку к вооруженной борьбе против США. Такое же поручение было дано сектору ядерного вооружения.