Посол Мешков объяснил, почему Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине

Россия не будет поддаваться на уловки стран Запада, предлагающих заморозить конфликт на Украине. В РФ считают, что это время будет использовано для перевооружения Киева. Об этом РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Запад, пояснил он, видя, что ВСУ терпят поражение на фронте, предлагает заморозить боевые действия, чтобы разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск.

В четверг, 6 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заморозка конфликта на Украине или временное перемирие неприемлемы, так как будут использованы западными странами для укрепления военного потенциала ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что спецпосланник Трампа оценил шансы Украины получить ядерное оружие.