Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что шансы Киева получить ядерное оружие обратно являются мизерными. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

Это заявление прозвучало на фоне растущих ожиданий некоторых украинских политиков, включая Владимира Зеленского, который ранее подчеркнул необходимость наличия у Киева ядерного оружия как средства обеспечения национальной безопасности Украины.

«Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми, <...> это не произойдет», — заявил Келлог.

Желание Зеленского вернуть ядерное оружие на Украину ранее раскритиковала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Она охарактеризовала заявления нелегитимного президента Украины как «безумные» и назвала его маньяком, который рассматривает планету как объект своих фантазий. По ее мнению, такие высказывания лишь подрывают стабильность в регионе.