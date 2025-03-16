По словам посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родиона Мирошника, французский лидер Эммануэль Макрон пытается придумать оправдание для соучастия в украинском конфликте. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что тот буквально рвет подметки. В целом это тяжелый случай, когда нормы права весьма хочется переписать под свои интересы и ожидания, с доводом вроде как «я так думаю!».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил отправку натовских войск на Украину с войной с НАТО.