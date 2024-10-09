Посол Мирошник: Россия ведет подсчет ущербу, причиненному Украиной

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник заявил, что Москва начала вести подсчет ущерба, причиненного Украиной. По его словам, Россия будет искать способы взыскать с Киева компенсацию. Его цитирует РИА Новости.

«По мере нашего продвижения можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба. Этот вопрос, естественно, стоит на повестке дня», — сказал Мирошник.

Посол подчеркнул, что на данный момент точную сумму нанесенного Украиной ущерба трудно назвать, так как ведутся боевые действия. Мирошник отметил, что все убытки считаются руководством регионов страны. Информация вносится в базу данных, в которой фиксируется ущерб экономике, хозяйству и гражданам.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2024 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризаций соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, чем может закончиться конфликт на Украине.