По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, ожидания украинского лидера Владимира Зеленского на то, что с приходом к руководству Североатлантического альянса его «большого друга» Марка Рютте политика НАТО изменится, похоже, не оправдываются. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что премьерная пресс-конференция Рютте на новом посту свидетельствуют, что украинский кейс альянса «остается на паузе» и речи о приглашении Незалежной в НАТО нет. Кроме того, Рютте выразил не свое личное мнение, а политику «основных акционеров» блока.

По мнению дипломата, стремление Незалежной в альянс ровным счетом ничего не значит для руководства государств-членов НАТО. Их стратегией по-прежнему остается война до последнего украинца.

Ранее одна из британских газет сообщила, что союзники Украины намерены добиваться от нее деэскалации конфликта.