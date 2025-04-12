Если МИД Германии действительно дал инструкции не приглашать представителей России на празднование Дня победы в ФРГ, то это становится горьким разочарованием. Такое заявление сделал российский посол в Берлине Сергей Нечаев. Его слова привела газета Berliner Zeitung.

Нечаев прокомментировал слухи о том, что российских представителей не будут приглашать на праздничные мероприятия в ФРГ для празднования юбилея завершения Второй мировой войны.

«Если сообщения о рекомендациях правдивы, то это горькое разочарование. 80-летие Победы над нацизмом — святой день для моего народа», — указал он.

По его мнению, совместные мероприятия между представителями двух стран были важной частью исторического примирения между Россией и ФРГ. Теперь же содержательный диалог между Москвой и Берлином прекратился, и это снова разобщает две нации.

Ранее разведка ФРГ сообщила, что якобы Россия в состоянии ввести свои танки в Эстонию, чтобы проверить готовность НАТО защищать участников альянса. По этой причине всем правительствам стран, которые входят в блок, стоит задуматься над готовностью выполнить свои союзные обязательства.