Посол Новой Зеландии Трейнор надел Какаху для встречи с Путиным

Какаха — традиционный плащ с перьями, который шьет коренной народ Новой Зеландии (маори). Послы Новой Зеландии по всему миру считаются хранителями текстильного искусства маори и регулярно носят Какаху на различные мероприятия. К примеру, летом 2024 года посол страны в США Розмари Бэнкс надела этот наряд на встречу с американским лидером Джо Байденом.

Во вторник, 5 ноября, Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принимал верительные грамоты 28 новых иностранных послов. В мероприятии в том числе участвовали послы Канады и Японии.

Последняя встреча Путина с новыми послами прошла 4 декабря 2023 года, когда он принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего дипломата.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. иностранцев, участвовавших в СВО, получили гражданство РФ.